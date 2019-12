Éducateur spécialisé, un métier qui ne connaît pas la crise

Agathe Beaudouin — 37e AVENUE

Centres jeunesse, établissements d’enseignement, CHSLD, hôpitaux, centre de réadaptation... Le milieu professionnel des éducateurs spécialisés ne cesse de se diversifier. Et contrairement aux idées reçues, ces professionnels n’interviennent pas uniquement auprès des enfants.

Comme l’explique Sylvain Ratel, président de l’Association des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec (AEESQ), la profession a su s’adapter aux besoins de la société, toujours plus grands. Et avec le vieillissement de la population, un nouveau créneau s’est ouvert, affirme-t-il.

«Au début, les éducateurs spécialisés intervenaient surtout auprès d’adolescents délinquants, décrit-il. Aujourd’hui, notre champ d’action est bien plus large, puisque notre mission est d’accompagner des publics en difficulté d’adaptation. Nous sommes un peu comme les médecins généralistes, capables de travailler auprès de jeunes en difficulté, ceux souffrant de troubles du comportement ou de problèmes de dépendance, mais aussi avec des personnes âgées. En réalité, nous travaillons plus souvent avec de grands enfants et des adultes qu’avec les jeunes enfants.»

Nouvelle tendance: le travailleur autonome

Un constat partagé par la conseillère d’orientation Marie-Noëlle De Sève, du cabinet Brisson Legris. «Les perspectives d’emplois sont en effet nombreuses et dans des établissements très différents, comme les centres communautaires, les associations tout comme les établissements de soins, qui [sont constamment à la recherche d’éducateurs spécialisés]. De même, tous les organismes qui prennent en charge les personnes toxicomanes, alcooliques, les enfants autistes ou les enfants placés font appel aux éducateurs spécialisés», énumère la spécialiste de l’orientation.

Elle fait en outre remarquer que les éducateurs spécialisés sont de plus en plus nombreux à se lancer comme travailleurs autonomes. Ce statut leur permet d’intervenir au cas par cas, dans des familles, par exemple.

Pour ces deux professionnels, cela ne fait aucun doute: ce domaine ne connaît pas la crise. «Il n’y a pas de chômage chez nous», assure le président de l’AEESQ, qui conseille, pour accéder à cette profession, d’obtenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en éducation spécialisée.