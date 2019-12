Gestes ou paroles répréhensibles: un autre entraîneur subit le couperet

Les Stars de Dallas ont congédié leur entraîneur-chef Jim Montgomery, mardi, tandis que son adjoint Rick Bowness prendra la relève sur une base intérimaire.

Ce départ aurait vraisemblablement un lien avec des gestes ou paroles répréhensibles du Montréalais, à en juger par les commentaires du directeur général Jim Nill.

«Les Stars de Dallas s’attendent à ce que tous leurs employés agissent avec intégrité et affichent un comportement exemplaire pendant qu’ils travaillent et représentent notre organisation. Nous avons pris cette décision en raison d’une conduite non professionnelle qui ne correspond pas à nos valeurs et à celles de la Ligue nationale de hockey [LNH]», a-t-il affirmé dans un communiqué.

Présentant un dossier de 17-11-3 en 2019-2020, la formation texane avait remonté la pente après un début de saison catastrophique, au cours duquel elle s’était contentée d’une victoire à ses neuf premières parties. Elle avait remporté ses deux derniers matchs avant d’accueillir les Devils du New Jersey mardi soir. Les Devils avaient pour leur part limogé leur pilote John Hynes la semaine passée.

Ailleurs dans la Ligue nationale, Bill Peters avait démissionné de son poste chez les Flames de Calgary à la suite d’allégations de quelques anciens joueurs déplorant des déclarations racistes et des gestes violents commis à leur égard plusieurs années auparavant.

L'expérience de Bowness

Montgomery en était à sa deuxième campagne à la barre des Stars. La saison passée, il avait vu sa troupe atteindre le deuxième tour éliminatoire après avoir conservé une fiche de 43-32-7 pendant le calendrier régulier. L’ancien attaquant est connu à Montréal pour avoir été le joueur acquis par le Canadien dans la transaction ayant envoyé Guy Carbonneau aux Blues de St. Louis en 1994.

De son côté, Bowness a une large expérience d’instructeur dans la LNH. Il a entre autres dirigé les Sénateurs d’Ottawa à leurs débuts au sein du circuit en 1992. Ayant travaillé dans la capitale fédérale jusqu’à l’automne 1995, il a également été l’entraîneur-chef des Islanders de New York pour une centaine de parties et des Coyotes de Phoenix pour 20 matchs, en plus d’agir comme adjoint avec quelques clubs.

À VOIR ÉGALEMENT...