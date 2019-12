Guentzel a haussé la cadence pendant l’absence de Crosby

PITTSBURGH | Les Penguins de Pittsburgh ont ce rare luxe de compter dans leurs rangs deux joueurs d’impact.

Quand Sidney Crosby est tombé au combat le 9 novembre, Evgeni Malkin est venu assurer la relève avec brio. Et c’est sans compter sur la contribution remarquable de Jake Guentzel qui, jumelé au centre russe, reprend où il avait laissé en 2018-2019.

Originaire du Nebraska, Guentzel a connu une année de rêve l’an dernier en jouant avec le capitaine des Penguins, comme en témoigne sa fiche de 76 points, dont 40 buts.

L’absence de son principal joueur de centre ne l’a pas trop affecté. Au contraire, sa production offensive est à la hausse.

Avec Crosby à ses côtés, l’ailier gauche de 25 ans affichait une moyenne de 0,82 point par rencontre cette saison. Son partenariat avec Malkin lui a permis de gonfler son rendement à 1,3 point par match.

Profondeur

Le forfait de Crosby n’a d’ailleurs pas eu trop d’incidence sur le rendement de l’équipe, qui montre un dossier de 7-4-3 sans lui.

« On a beaucoup de profondeur, relate Guentzel. Lorsqu’on a perdu des joueurs, d’autres ont répondu à l’appel de brillante façon. Personnellement, ça va très bien jusqu’ici. J’ai la chance de jouer avec d’excellents joueurs. Souvent, les bonds vont en ma faveur, alors j’essaie d’en profiter le plus possible.

« Que ce soit avec Crosby ou Malkin, a-t-il renchéri, ma tâche demeure sensiblement la même. Ce sont des joueurs tellement talentueux que tu souhaites qu’ils aient la rondelle le plus souvent possible.

« En même temps, j’essaie toujours de me démarquer. Leurs habiletés font en sorte qu’ils réussissent toujours à te trouver. »

Selon les plus récentes prévisions, Crosby, opéré avec succès le 14 novembre pour soigner une hernie sportive, pourrait renouer avec la compétition à la fin du mois.

C’est la première fois qu’il est à l’écart du jeu pendant de nombreuses semaines depuis qu’il a subi la plus sévère de ses quatre commotions cérébrales, en 2011-2012.