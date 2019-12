Je sors, je reste

Coup de cœur :

Théâtre

Kiciweok: Lexique de 13 mots autochtones qui donnent un sens

Mis en scène par l’artiste pluridisciplinaire Émilie Monnet, le spectacle intitulé « Kiciweok: Lexique de 13 mots autochtones qui donnent un sens» laissera la place à 13 artistes provenant de plusieurs cultures autochtones différentes qui présenteront chacun un mot issu de leur langue et auquel ils sont profondément attachés. On entendra sur scène des mots en Kanien'kéha, Anishnabemowin, Cri, Atikamekw, Inuktitut, Innu Aimun, Wendat et Na-Dene. Le spectacle souhaite ainsi créer une porte d’entrée vers plusieurs imaginaires autochtones. Le spectacle sera présenté ce soir et demain.

Ce soir à 20h au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 rue Saint-Denis

Je sors :

Cinéma

Little Jo

Réalisé par Jessica Hausner, le film intitulé «Little Jo» dresse le portrait d’Alice, une biologiste qui a été en mesure de développer génétiquement une plante qui rend heureux. Elle vivra d’étranges expériences avec son fils et son entourage qui ont humé son parfum. Emily Beecham, l’actrice principale, a remporté le prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes 2019.

Ce soir à 18h30 au Cinéma Moderne, 5150 boulevard Saint-Laurent

Concert

Garrick Ohlsson Joue Brahms

Le pianiste Garrick Ohlsson présentera ce soir la troisième partie de l’intégrale de l’œuvre pour piano de Brahms. Au menu ce soir : Deux Rhapsodies, op. 79; Fantaisies, op. 116; Variations sur un thème de Paganini, op. 35 (Livre II) et Sonate no 3 en fa mineur, op. 5. La quatrième et dernière partie sera présentée le vendredi 24 avril.

Ce soir à 19h30 à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, 1339 rue Sherbrooke Ouest

Cinéma

Réservoir

Le film Réservoir, de la réalisatrice Kim St-Pierre, suit les aventures de Simon et Jonathan qui, suite au décès soudain de leur père, partent à la recherche du chalet familial situé quelque part sur les berges du Réservoir Gouin. Le film sera précédé du court-métrage «Puisqu’on se tue toujours trop tard» de Jean-Martin Gagnon, présenté dans le cadre de la série Plein(s) Écran(s) en salle.

Ce soir à 21h20 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien Est

Exposition

Tant le moindre de mes atomes t’appartient intimement

Le Musée des beaux-arts de Montréal présentera jusqu’au 29 mars l’exposition «Tant le moindre de mes atomes t’appartient intimement» qui regroupera une centaine d’œuvres de la collection du philanthrope ontarien, collectionneur et mécène W. Bruce C. Bailey. Provenant d’époques et de cultures variées, l’ensemble de ces peintures, photographies, œuvres sur papier et sculptures tentent d’éclairer l’expérience de la condition humaine.

Aujourd’hui jusqu’à 17h au Musée des beaux-arts de Montréal, 1380 rue Sherbrooke Ouest

Installation

POP!

Présentée jusqu’au 26 janvier 2020, l’installation «POP!» de Gentilhomme, qui en est cette année à sa dixième édition, met en scène cinq créatures fantastiques et lumineuses au cœur de la place des Festivals, dans le Quartier des spectacles. Une projection architecturale présente également l’ensemble des créatures de POP! depuis ses débuts.

Aujourd’hui à la Place des Festivals jusqu’à 22h

Je reste :

Télé

Le gros laboratoire

De retour pour une deuxième saison, la série «Le gros laboratoire», menée par Jean René-Dufort et Marie-Pier Élie, tente avec humour et rigueur de donner des réponses à quelques questions scientifiques et sociales et ce, avec l’aide de 100 cobayes.

Ce soir à 21h sur ICI Explora

Album

Justin Time For Christmas, vol 6.

La maison de disques Justin Time Records propose pour le temps des fêtes la sixième édition de sa série d’albums «Justin Time For Christmas». L’album comprend plusieurs reprises de classiques à saveur jazz.

Disponible depuis le 18 octobre

Livre

Tourner sur soi en technicolor

L’auteure, chroniqueuse et militante Marie-Christine Lemieux-Couture propose avec «Tourner sur soi en technicolor» un livre qui mêle poésie, scénario de film, essai intime et politique.

En librairie depuis le 11 novembre