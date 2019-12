Le «deep state» n'y est pour rien: Michael Horowitz remet son rapport

Pour plusieurs partisans du président, la date du 9 décembre était entourée sur le calendrier. L’inspecteur général du ministère de la Justice prouverait enfin que le FBI complotait contre Donald Trump.

Le fameux rapport doit décevoir ceux et celles qui voyaient dans l’enquête du FBI sur les liens présumés entre la campagne de Donald Trump et l’ingérence de la Russie une manifestation de la volonté du «deep state» de déloger celui qui promettait d’assainir le marécage.

Si des agents du FBI doivent s’expliquer pour certains comportements qui ne respectent pas les standards de cette agence fédérale, il est clair pour l’inspecteur général que le FBI n’avait pas de motivation inappropriée et que la décision d’enquêter sur de possibles liens représentait un objectif autorisé.

Une fois éliminée la thèse grotesque de l’intervention de l’État profond, le rapport offre malgré tout de quoi satisfaire et contrarier les partisans et les opposants du président.

Les partisans de Donald Trump insistent déjà sur le manque de substance des motifs invoqués pour enquêter sur la campagne de 2016. Déjà le procureur général William Barr affirme que ces motifs étaient à ses yeux nettement insuffisants. Un autre procureur, John Durham mène une enquête parallèle à la demande de William Barr. Avant même la fin de sa propre enquête, il affirme déjà être en désaccord avec le rapport Horowitz.

Pour les opposants du président, la victoire n’est donc pas complète, mais ils peuvent se réjouir que l’intégrité de l’agence fédérale soit sauve et que les théoriciens du complot soient forcés de trouver une autre cible pour relancer leurs fabulations.

Pour ma part, je suis intrigué par les commentaires de William Barr et John Durham. Il est plutôt rare qu’on critique ainsi le rapport d’un inspecteur général. Si je comprends très bien la récupération des conclusions par les deux camps, Barr et Durham devraient demeurer en retrait. S’il est vrai que le président choisit le procureur général, celui-ci doit ensuite servir les intérêts des Américains avant ceux du président. Ici une certaine réserve s'imposait.

Durham et Barr me semblent assis sur la clôture et sur le point de basculer directement dans la cour du président. Les deux hommes pourraient-ils enquêter de nouveau si le président n’est pas satisfait des résultats obtenus jusqu’à maintenant? Nous devrions le savoir bientôt.

Comment le FBI a-t-il réagi à la publication du rapport? Son directeur Christopher Wray a tout de suite affirmé que les agents fautifs seront rencontrés et que des sanctions seront prises. Il annonçait du même souffle qu’on ira de l’avant avec un plan visant à mettre en place de nombreux correctifs (40) reliés aux erreurs identifiées dans le rapport.

Pas de chasse aux sorcières donc, mais une agence fédérale qui devra resserrer la discipline.

Si vous souhaitez lire le rapport en entier, vous le trouverez ici.