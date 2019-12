Les Phillies embauchent Didi Gregorius

Les Phillies de Philadelphie se sont entendus avec le joueur d’arrêt-court Didi Gregorius, mardi.

Selon le quotidien The New York Post, il aurait signé un contrat d’une durée d’un an et dont les modalités financières ne sont toujours pas connues.

Gregorius a passé les cinq dernières campagnes avec les Yankees de New York, lui qui a eu la lourde tâche de remplacer le légendaire Derek Jeter. Il avait préalablement porté les couleurs des Diamondbacks de l’Arizona et des Reds de Cincinnati.

En 2019, il a raté la moitié de la saison, en raison d’une opération de type «Tommy John». Il a tout de même complété son année avec 16 longues balles et 61 points produits.

À Philadelphie, Gregorius retrouvera le gérant Joe Girardi qui a été embauché dans la Ville de l’amour fraternel à la fin du mois de novembre. Les deux hommes ont travaillé ensemble chez les Bombardiers du Bronx de 2015 à 2017.