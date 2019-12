Locaux commerciaux vacants: pas de gel ou de réduction «drastique» des taxes foncières en vue

MONTRÉAL – Un gel ou une réduction «drastique» des taxes foncières pour les commerces n’est toujours pas envisagé par l’administration Plante pour faire baisser le taux de locaux vacants, même s’il s’agit d’une demande récurrente de plusieurs commerçants.

En ce qui concerne les charges fiscales, «ce qu’on travaille actuellement et sur quoi on va continuer à travailler c’est de réduire l’écart entre le résidentiel et le non résidentiel», a dit mardi Robert Beaudry, responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville.

«On n’est pas dans des gels de taxes, on n’est pas dans des baisses drastiques de taxes», a ajouté l’élu de Projet Montréal.

Dans son budget 2019, l’administration avait réduit de 10 % les taxes pour la première tranche de 500 000 $ d'évaluation foncière pour les petits commerçants. Le budget 2020 porte cette réduction à 12,5 % pour la première tranche de 625 000 $.

Les commerçants et les entreprises de services montréalais veulent avant tout être moins taxés, selon une récente enquête commandée par la Ville de Montréal, en prévision de la consultation sur la problématique des locaux commerciaux vacants.

Rappelons que lors de l’annonce de la consultation, en août dernier, la mairesse de Montréal avait déjà exclu la possibilité de diminuer les taxes foncières pour les commerces.

Dans le cadre de la consultation, une séance d’information était prévue à l’hôtel de Ville de Montréal mardi soir. Les auditions débuteront en janvier 2020.

En juillet 2019, le taux de vacance s’établissait en moyenne à 15 % pour les artères commerciales, d’après les documents associés à la consultation.

Pour réduire le taux d’inoccupation des commerces, une taxe sur la vacance, un meilleur contrôle du mix commercial et plus de soutien aux Sociétés de développement commercial sont quelques autres pistes de solutions intéressantes à explorer, selon M. Beaudry.