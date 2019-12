Marc-André Fleury de retour à Vegas

Le gardien des Golden Knights de Vegas Marc-André Fleury est de retour dans l’entourage de son équipe, lui qui avait pris un moment pour retourner dans sa famille à la suite du décès de son père.

Le Québécois sera d’ailleurs d’office contre les Blackhawks de Chicago, mardi soir. Fleury a raté les sept dernières sorties de sa formation.

«Ce fut une dure semaine et j’ai l’impression que lorsque tu reviens sur la glace, ça te change le mal de place, a indiqué l’athlète de 35 ans au quotidien «The Las Vegas Review-Journal». [...] Mes coéquipiers et les amateurs m’ont donné beaucoup de soutien. J’ai reçu tellement de mots gentils. Je suis très chanceux d’avoir ma famille et mes amis.»

En 20 matchs cette saison, Fleury a récolté 11 victoires, maintenu une moyenne de buts accordés de 2,54 et un taux d’efficacité de ,919.

En son absence, le gardien Malcolm Subban a très bien fait, maintenant un dossier de 4-2-1 et un taux d’efficacité de ,909.