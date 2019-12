Matthew Tkachuk sur le carreau

Blessé au haut du corps, l’attaquant des Flames de Calgary Matthew Tkachuk ne sera pas en uniforme mardi soir pour affronter les Coyotes de l’Arizona, à Glendale.

L’organisation albertaine a annoncé que l’état de santé de Tkachuk serait réévalué sur une base quotidienne.

L’Américain de 21 ans s’est blessé lundi dans une victoire de 5 à 4 en prolongation contre l’Avalanche, au Colorado, après une collision avec Nikita Zadorov. Il a retraité au vestiaire, mais est revenu au jeu par la suite.

Tkachuk a inscrit un but et une mention d’aide contre l’Avalanche, ce qui lui a permis de devenir le plus jeune joueur dans l’histoire des Flames à atteindre le cap des 200 points en carrière.

En 32 matchs depuis le début de la saison, il a amassé 27 points (12 buts et 15 aides).