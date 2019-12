Même recette, même résultat festif

Pourquoi changer une formule gagnante ? Pour son troisième spectacle du temps des Fêtes au Capitole de Québec, Marc Dupré a encore parié avec succès sur un judicieux mélange de ses propres succès, de classiques de Noël et de reprises de chansons populaires pour faire lever le party.

Comme en 2015 et 2016, le public a répondu à l’invitation du chanteur avec ferveur comme on a pu le constater, mardi soir, lors de la première officielle du spectacle Mon party musical 3.

Photo Agence QMI, Simon Clark

Certes, Marc Dupré ne réinvente rien. Les confettis, les rayons lasers et les bracelets lumineux dès la première chanson, c’était du déjà-vu. Idem pour ses invités, encore une fois tous issus de la grande famille de La Voix. Sauf que ça fonctionne, alors pourquoi s’en priverait-il ?

Rendons d’ailleurs à César ce qui lui appartient. Marc Dupré possède un flair indéniable pour concocter un alignement de chansons à la fois festif et presque entièrement renouvelé.

Exemple : après avoir d’abord ressorti de son répertoire Du bonheur dans les étoiles et Une raison d’exister, il a fait lever ses fans sur l’air de 23 décembre. Puis, Mélissa Ouimet et Rafaëlle Roy sont venues en rajouter une couche en chantant le All I Want For Christmas Is You que les admirateurs de Mariah Carey auraient tellement voulu entendre sur les plaines d’Abraham, l’été dernier.

Près de ses fans

Autre facteur non négligeable, Marc Dupré est proche de son monde et il ne se gêne pas pour en fournir des preuves tangibles, comme cette promenade au parterre qui l’a mené presque à la sortie arrière pendant Si pour te plaire.

Bien qu’il soit l’incontestable point de mire, il donne de la place en masse à ses invités, et certains en ont profité pour se mettre en valeur. D’abord hésitante, Rafaëlle Roy a fini par dompter avec panache le Faufile de Charlotte Cardin, ce qui lui a valu une chaleureuse ovation.

Photo Agence QMI, Simon Clark

Jordan Lévesque a pour sa part rendu avec justesse Tennessee Whiskey, un hit country de Chris Stapleton typiquement nashvillois qui s’est bien intégré à ce party hivernal québécois.

En fait, sur scène comme dans la foule, tout le monde a eu du plaisir. N’est-ce pas tout ce qui compte ?

Ludovick en deux temps

Photo Agence QMI, Simon Clark

Il ne manque pas de charisme, Ludovick Bourgeois, et le monde l’aime. C’était flagrant dès qu’il est entré sur scène pour offrir le tour de chant qui fait office de hors-d’œuvre avant le plat principal. Ça n’a pris que quelques mesures de Milliardaire de toi pour que les gens se mettent à chanter et taper des mains.

C’est quand même un Ludovick en deux temps qu’on a vu. Convaincant et mordant quand il était aux commandes des pièces de son premier album, il a paru sur les freins lors de l’interprétation de deux nouveautés qui se retrouveront sur son nouvel album, à paraître en février, et durant sa relecture de Snob, des BB, qu’on aurait souhaité plus fougueuse.

► Marc Dupré sera à l’affiche du Capitole mercredi soir, jeudi, les 29, 30 et 31 décembre et, en supplémentaires, les 2 et 3 janvier.