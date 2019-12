Nouvelle mission pour Price

Pour la première fois de sa carrière, Carey Price se retrouve dans le rôle de mentor avec le jeune Cayden Primeau et c’est une situation gagnant-gagnant pour les deux gardiens du Canadien.

J’ai bien aimé les commentaires de Price après le baptême du feu de Primeau contre l’Avalanche du Colorado, jeudi au Centre Bell. Il s’est dit impressionné par la performance de l’Américain de 20 ans et avec raison. J’espère maintenant qu’il va l’accompagner dans son développement. Il peut avoir un impact majeur sur la carrière de Primeau.

Il s’agit d’une nouvelle situation pour Price qui a pratiquement toujours été flanqué de vétérans comme Peter Budaj, Al Montoya, Antti Niemi et, récemment, Keith Kinkaid. D’ailleurs, la carrière de Kinkaid dans la LNH est probablement terminée.

Le rappel de Primeau nous indique la place qu’il occupe dans l’organigramme du Canadien. Preuve qu’on veuille lui donner une véritable chance de se faire valoir, on l’a lancé dans la mêlée au Centre Bell contre l’Avalanche du Colorado, une équipe de premier plan qui jouait un second match en 24 heures. C’était une grosse commande, mais l’équipe, plus consciente de ses limites depuis la séquence de huit défaites, s’est ralliée autour de lui.

Normalement, c’est Price qui aurait eu ce départ local contre l’Avalanche. Il ne craint pas pour son poste et il n’est pas en compétition avec Primeau comme il l’était avec Jaroslav Halak à l’époque. L’objectif du Canadien étant toujours de participer aux séries éliminatoires, ce sera dans l’intérêt de tous si Primeau récolte quelques victoires. Price n’a certainement pas envie d’attendre à 2021 ou 2022 pour renouer avec les séries.

Primeau a tout pour réussir et s’il a démontré un peu de nervosité à sa première sortie, j’ai adoré son caractère. Il n’a jamais paru ébranlé malgré un recul de 3-0 contre l’Avalanche et il a gardé son équipe dans le match. Sur le plan technique, il est solide et il ne lui reste qu’à s’adapter. Les joueurs de la LNH dégainent très rapidement, même lorsqu’ils semblent être en déséquilibre. Primeau n’a pas eu beaucoup de temps pour se préparer à ce premier match.

Un émule de Price

Primeau ressemble à Price sur bien des points. Il se déplace bien, mais il devra être juste un peu plus explosif dans ses déplacements. Comme tous les gardiens, il aura des hauts et des bas et normalement, ça prend trois ans à un jeune gardien pour trouver sa véritable identité. C’est ce que j’ai eu besoin.

Il devra apprendre son métier et à vivre avec la pression. Si tout le monde lui a pardonné ses erreurs de nervosité à son premier match, plus tôt il gagnera son premier match, mieux ce sera. Dans les temps difficiles, Price pourra lui être très utile, comme Jeff Hackett l’a été avec moi.

Ça fait tellement de bien lorsque tu es jeune et que tu sens le support d’un vétéran. Hackett et moi, nous n’étions pas de grands amis, mais il y avait un énorme respect entre nous et on se soutenait mutuellement. Il se réjouissait de mes succès et moi des siens. Si je traversais une mauvaise passe, il venait me parler et il savait comment me remonter le moral.

en mode observation

Je m’attends à un tel comportement de Price. J’aurais aimé que Primeau passe un peu plus de temps à Laval, mais il progressera peut-être davantage dans la LNH où la vitesse d’exécution est très rapide, autant dans les entraînements que dans les matchs.

Il pourra observer Price sur une base quotidienne et c’est une chance en or de côtoyer un des meilleurs gardiens de son époque. Du bout du banc, tu peux également apprendre énormément en observant les autres gardiens de la LNH. C’est tout juste si je n’avais pas mon calepin de notes sur le banc à mes débuts.

- Propos recueillis par Gilles Moffet

entrefilets

Pression sur Stéphane Waite

Photo d'archives, Martin Chevalier

Rien n’est assuré à court terme pour Cayden Primeau. On ne veut pas le brûler et ça met de la pression sur l’entraîneur des gardiens de but du Canadien, Stéphane Waite. Évidemment, il ne peut sauter les étapes sur le plan technique avec son élève et Waite doit être le premier à détecter si ça va trop vite pour le jeune. C’est certain qu’à long terme, on croit en Primeau, mais à court terme, reste à voir si on a pris la bonne décision.

Un mal pour un bien

Photo d'archives, Martin Chevalier

La séquence de huit défaites du Canadien a peut-être été un mal pour un bien. Depuis cinq matchs, personne ne triche (ou presque) et ça me redonne de l’espoir. On joue selon notre identité et les joueurs sont plus responsables défensivement. Quand une équipe gagne, le message de l’entraîneur ne passe pas toujours, mais visiblement, les joueurs respectent le plan de match de Claude Julien. Une exception, toutefois, Max Domi. Il n’apporte rien à l’équipe présentement.

P.K. pointé du doigt

Photo AFP

La lune de miel de P.K. Subban au New Jersey n’a pas été très longue. On le pointe du doigt et avec raison. Il ne joue pas à la hauteur de son talent. Qu’un joueur s’implique dans toutes sortes d’activités à l’extérieur de la patinoire, c’est très bien, pourvu que ça n’affecte pas ses performances. Là, ça ne fonctionne plus. Subban ne laisse personne indifférent. On l’aime ou on ne l’aime pas. Il était de retour à Nashville, samedi, et plusieurs de ses anciens coéquipiers semblaient très heureux de le revoir. Personnellement, je n’aurais aucun problème avec P.K. comme coéquipier. Chose certaine, Marc Bergevin paraît bien aujourd’hui, surtout que Shea Weber connaît une bonne saison.

Des gestes déplorables

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

La LNH doit être encore plus sévère pour les coups vicieux. Jesperi Kotkaniemi a été victime d’un geste salaud de Nikita Zadorov, jeudi, et il en est résulté une commotion cérébrale. Claude Julien avait raison de se plaindre. Et que dire du geste de Brad Marchand à l’endroit de l’excellent Cale Makar, qui était en avance pour l’obtention du trophée Calder ? Il y avait clairement intention de blesser. Le hockey n’a pas besoin de ça.