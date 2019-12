Quelle mauvaise idée j’ai eue !

Je suis gaie, j’ai 25 ans et je suis sortie du placard il y a une couple d’années. Née dans une petite municipalité du nord du Québec où tout le monde se connaissait, je m’étais toujours abstenue de me montrer telle que j’étais, même si déjà vers 17-18 ans, je me sentais différente des autres et plus attirée vers les filles que les garçons. Mes parents étant de plus assez religieux, je ne voulais pas les ébranler avec ça.

Mais à partir de leur décès qui a coïncidé avec mon installation dans une grande ville, je me suis sentie plus à l’aise pour vivre ma vie à ma guise et selon mon orientation. Mes frères et sœurs pour leur part ont très bien réagi. Certains m’ont même avoué qu’ils s’en doutaient depuis longtemps.

Par contre, je n’avais jamais eu de blonde steady jusqu’à ce jour, puisque je n’avais encore jamais rencontré une fille avec qui j’avais le goût de bâtir quelque chose. La rencontre de ce que je croyais être mon âme sœur s’est faite quand j’ai changé, non pas d’emploi, mais de lieu d’exercice de mon métier en milieu hospitalier.

Si vous savez ce que ça veut dire de tomber en amour au premier regard, eh bien vous comprenez exactement ce que j’ai vécu. J’avais des palpitations chaque fois que je la croisais, je me sentais défaillir quand elle m’adressait la parole, et je ne laissais passer aucune occasion de manger auprès d’elle à la cafétéria.

Un jour, alors qu’on était à manger nos lunchs, assises l’une en face de l’autre, je me suis permis de lui faire une avance explicite en lui disant mon orientation sexuelle et mon envie qu’on sorte ensemble. Et là, la douche froide m’est tombée dessus. Elle est hétérosexuelle, avec un chum en plus. Pour me rassurer, elle m’a dit qu’elle ne me trouvait pas moins sympathique pour autant. Je m’en veux tellement de m’être laissée aller à m’ouvrir à elle ainsi, que je fais tout pour l’éviter maintenant. Comment j’ai pu me tromper ainsi ?

Anonyme

Non, mais qu’y a-t-il de si mal au fait qu’elle sache qui vous êtes vraiment puisqu’elle vous a confirmé qu’elle ne vous en appréciait pas moins en dépit de votre homosexualité ? C’est vous qui faites une montagne avec quelque chose de simplement normal. Ne vous a-t-on pas déjà dit que l’erreur était humaine ? À défaut d’une amoureuse, vous pourriez vous en faire une amie ?