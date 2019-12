Temps violents: une station-radar météo sera remise à neuf à Sainte-Françoise

Environnement Canada prend les moyens pour mieux détecter l'approche de temps violents: une station de radar météo en fonction depuis près de 50 ans à Sainte-Françoise, dans la MRC Bécancour, sera démolie et entièrement reconstruite à la fine pointe des dernières technologies.

La taille de la future station sera doublée, sa puissance quadruplée et son rayon de surveillance passera de 120 à 240 kilomètres.

«Dans les nouveaux radars, on a ce qu'on appelle la polarisation double. Ainsi le radar émet en vertical et en horizontal ce qui permet de voir en 3D. Donc on va voir la forme des particules qu'il va détecter», a expliqué Sylvain Savard, gestionnaire du Projet de remplacement des radars météo chez Environnement et Changement climatique Canada.

Le gouvernement fédéral avait annoncé en 2017 le remplacement d'ici 2023 de la majorité de ses stations radars. On en compte 31 d'un océan à l'autre, dont cinq, au Québec. La justification était alors clairement d'améliorer la qualité des données pour mieux voir venir «les phénomènes météorologiques potentiellement violents» et accélérer le déclenchement des alertes à la population sur leurs trajectoires.

Environnement Canada investit pour la reconstruction de la station de Sainte-Françoise 4 millions $ sur les 83 millions $ du programme. Le village est tenu au courant de la réalisation de ce projet.

«On voit aujourd'hui. On a un bon exemple avec la différence de températures qu'on subit», a soutenu le maire Mario Lyonnais. Ils veulent donc être mieux adaptés. Ils veulent en grossissant l'installation avoir plus de chances d'aller chercher le plus loin possible les nuages et tout ce qui s'en vient.»