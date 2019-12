Un certificat pour garnir son coffre d’outils

Marie-France Bujold — 37e AVENUE

Vous travaillez dans le domaine de l’éducation, de la santé ou des services sociaux et vous souhaitez intégrer une approche psychoéducative à votre pratique? Le nouveau certificat en intervention psychoéducative, offert au campus Laval de l’Université de Montréal, pourrait vous intéresser.

Compétences visées

Comme ce certificat est conçu pour des candidats qui connaissent la réalité de ce milieu de travail, il se fonde sur une approche pratique et sur des techniques qui ont fait leurs preuves au Québec. Les cours sont d’ailleurs donnés par des professeurs présents sur le terrain et qui participent activement à la recherche universitaire en psychoéducation.

L’objectif? Offrir des outils qui permettront aux professionnels de développer différentes stratégies pédagogiques auprès d’une clientèle aux prises avec des difficultés d’adaptation. Ce faisant, les étudiants auront l’occasion d’élargir leurs champs de compétences en intervention.

Programme et admissibilité

Plus de la moitié des 10 cours de ce certificat est au choix, ce qui permet, par exemple, de développer une expertise auprès d’une clientèle plus spécifique, selon vos besoins et vos intérêts. Ce diplôme peut par la suite être jumelé à d’autres certificats afin d’obtenir un baccalauréat par cumul. Et puisqu’il vise une clientèle déjà sur le marché du travail, le programme est offert à temps partiel.

Pour être admis, il faut être détenteur d’un diplôme d’études collégiales (DEC) et présenter une attestation de travail dans un domaine en lien avec la psychoéducation.