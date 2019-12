VIDÉO | Des inconnus arrêtent un voleur de fauteuil roulant

Un homme de 26 ans se retrouve derrière les barreaux, à Phoenix, aux États-Unis, après la diffusion d’une vidéo devenue virale où l’on voit le présumé criminel voler le fauteuil roulant d’une femme qui l’occupait.

Après avoir été diffusée par la police, la vidéo surréelle du crime a rapidement été partagée massivement sur les réseaux sociaux, ce qui a permis de mener à l’arrestation d’Austin Shurbutt, 26 ans.

On voit le suspect dérober le fauteuil roulant d’une femme qui l’occupait à l’intérieur d’un train. Après avoir projeté la dame au sol et emporté le fauteuil à l’extérieur sur la rame, on peut voir un groupe d’inconnus lutter contre le bandit, qui prend ensuite la fuite.

Austin Shurbutt fait face à plusieurs accusations, dont vol, tentative d’enlèvement, assaut, et abus d’une personne vulnérable.

La victime dans cette affaire se porte bien malgré le traumatisme vécu.