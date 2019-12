Vol sans escale entre Montréal et Nashville dès juin

Les amoureux du country se réjouiront de la mise en service de vols sans escale entre Montréal et Nashville au Tennessee en juin par Air Canada.

Le transporteur a précisé qu’il y aura un départ quotidien pour la capitale de la musique country de Montréal et vice-versa.

Air Canada a également annoncé mardi matin des vols directs entre Calgary et Boston, ainsi que l’ajout d’un deuxième vol quotidien entre Vancouver et Newark, dans la région de New York.

«Ces nouvelles dessertes de Nashville et de Boston, les seules sans escale, s'inscrivent dans nos plans stratégiques à long terme d'expansion mondiale. Étant le plus important transporteur étranger aux États-Unis, Air Canada a choisi ces destinations en raison de la force de son réseau nord-américain. Il en résulte un trajet plus bref entre le Canada et deux des marchés connaissant l'essor économique le plus rapide aux États-Unis», a mentionné Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau, d'Air Canada, par communiqué.

L’entreprise aérienne a souligné que ces vols additionnels permettront aux voyageurs de «profiter des nombreuses possibilités de correspondances entre nos vastes marchés intérieur et mondial».