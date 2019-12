CAMPEAU, Judith



À LaSalle, le 7 décembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Judith Campeau, épouse de feu Fernand Boileau.Mère et grand-mère adorée, elle laisse dans le deuil ses enfants Gérard, Josée (André Lacroix) et Anne, ses petits-enfants Marie-Claude, Xavier, Nicolas et Myriam, sa soeur Benoîte, son frère Jean, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 décembre 2019 de 18h00 à 21h00, ainsi que le samedi 14 décembre 2019 de10h00 à 13h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu le samedi 14 décembre 2019 à 13h30 à la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Unité d'hébergement de l'Hôpital de LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à l'Association des bénévoles de l'Hôpital de LaSalle serait apprécié à sa mémoire.