RIVET, Frère Robert, ofs



À la Résidence De LaSalle de Laval, le 3 décembre 2019, est décédé frère Robert Rivet, franciscain séculier, âgé de 71 ans et natif de Montréal.Il laisse dans le deuil sa soeur Suzanne et ses frères Normand, André, Daniel et Jean, les frères capucins avec qui il a vécu la majeure partie de sa vie, ainsi que des neveux, nièces, parents et amis.Sa dépouille sera exposée le jeudi 12 décembre à 16h à La Chapelle de La Réparation (3650 boul. de la Rousselière, Montréal) où un moment de prière suivra à 18h30; puis le vendredi matin à compter de 9h. Les funérailles auront lieu au même endroit le vendredi 13 décembre à 11h. Sa dépouille sera ensuite déposée dans le lot familial au cimetière Saint-Enfant-Jésus de Pointe-aux-Trembles. Détails sur sa vie au capucin.org/blog