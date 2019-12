BEAUDET, Huguette

née Teasdale



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès d'Huguette le 5 décembre à Montréal.Fille de feu André Teasdale et de feu Françoise Bissonnette, elle laisse dans le deuil son époux des 51 dernières années André, ses fils Marc-André et Martin (Valérie Bastien), ainsi que ses deux derniers grands amours: ses petits-enfants Catherine et Gabriel. La regretteront également une multitude de parents, amis et connaissances rencontrés au fil d'une vie bien remplie.Elle était retraitée de la ville de St-Léonard où elle oeuvra pendant 34 ans. C'est là qu'elle fit la rencontre de son futur mari André à l'automne 1967. Huguette avait une passion pour les plantes et le jardinage, alors vos envois de fleurs seront très appréciés.La famille vous accueillera le samedi 14 décembre à partir de 10h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal, suivi des funérailles à 17h au complexe.