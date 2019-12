LEGRIS, Frère Jean-Jacques (frère Mathieu) S.C.

LEGRIS, Frère Jean-Jacques

À l'Hôpital Laval de Québec, le 4 décembre 2019, est décédé le frère Jean-Jacques Legris (frère Mathieu) de la communauté des Frères du Sacré-Cœur. Il était âgé de 86 ans et 9 mois dont 70 ans de vie religieuse. Il a exercé son apostolat en Haïti pendant plusieurs années. Il a également oeuvré à la Fondation Crudem.Outre les membres de sa communauté, le frère Jean-Jacques Legris laisse dans le deuil ses soeurs Juliette (feu Émérand Belhumeur) et Ghislaine (feu Léopold Meeuws). L'ont précédé dans la mort ses frères Victor et Gilles. Le frère Jean-Jacques laisse également dans le deuil des neveux et nièces.Les membres de la communauté recevront les condoléances au210 rue Denison estGranby QC J2H 2R6Courriel: secretariat@fsccanac.orgle samedi 14 décembre, à compter de 9h jusqu'à l'eucharistie d'adieu qui sera célébrée à 11h au même endroit. Le frère Jean-Jacques sera inhumé ultérieurement dans le cimetière communautaire de Granby.La direction des funérailles a été confiée auGIRARDOT & MÉNARD470 DUFFERINGRANBY J2G 9G2Tél.: 450-372-4498 - Téléc.: 450-372-2738Courriel: complexe@girardot-menard.com