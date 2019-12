DELORME, Jacqueline

(née Deslandes)



Le 6 décembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Jacqueline Deslandes, épouse de monsieur Claude Delorme.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Georges), Sylvain et Chantal (Patrick), sa soeur Lisette (Guy), ses belles-soeurs Denise (Claude) et Claudette, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 14 décembre 2019 dès 11h en la chapelle du complexe. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.