MARCOUX, Bernard



À Montréal, le 5 décembre 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé subitement M. Bernard Marcoux, il a été le fils de feu Réal Marcoux et de feu Cécile Carignan.Il laisse dans le deuil ses deux enfants Geneviève (Patrick Goulet) et Alexandre (Marie-Pier Barriault), son frère Christian, ses nombreux collègues, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele jeudi 12 décembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles auront lieu en l'église St-Viateur d'Outremont située au 1175 Avenue Laurier O, Outremont, le vendredi 13 décembre à 10h précédées d'une heure de condoléances.