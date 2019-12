GAUDET, Alain



Au CHSLD Armand Marchand, le 6 décembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Alain Gaudet, époux de feu Mme Denyse Laporte, demeurant à St-Liguori.Le défunt laisse dans le deuil ses filles: Pascale (François Gagnon) et Carèle, ses petits-enfants: Cathryne, Hugo et Claudie, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Gisèle Gaudet Sr. Ste-Croix, Florent Gaudet (feu Charlotte Forest), Raymond Gaudet (Évangéline Richard), Germaine Gaudet (Raymond Lauzon), Madeleine Gaudet (feu Raynald Lacombe), Roger Gaudet (France Landry), Jean Gaudet (Chantal Bonnenfant), Michel Gaudet (Ginette Sourdif), Mario, Gaétan Laporte (Micheline Lafortune), Marie-Anna Laporte (feu Cyrille Marchand), Normand Desrosiers (feu Nicole Laporte), feu Jacques Denis (Jeanne Denis), Raymond Lafortune (feu Céline Laporte), son amie de coeur Josée Blanchard, Jonathan, Tommy, Marilyn, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.M. Alain Gaudet sera exposé le vendredi 13 décembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et jours des funérailles à compter de 9h30 à la764, PRINCIPALEST-LIGUORI, QC J0K 2X0Les funérailles seront célébrées le samedi 14 décembre 2019 à 11h en l'église paroissiale de St-Liguori.La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD Armand Marchand de St-Liguori pour l'attention et les bons soins prodigués à M. Alain Gaudet.Pour ceux qui désirent témoigner leur sympathie de façon plus particulière, peuvent le faire par un don à la Fondation québécoise du cancer lequel sera accepté au salon ou en ligne au: https://fqc.qc.caRÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com