BOISVERT, Gisèle



À Montréal, le 3 décembre 2019, est décédée Gisèle Boisvert, 90 ans.Elle laisse dans le deuil sa soeur Jeanne, ses frères Jean (Michèle) et Maurice (Rita), sa belle-soeur Rose-May, son filleul Jean-François (Lucie), ses neveux et nièces Dominique, Daniel, Pierre-Yves, Marie-Louis, Véronique, Sophie, Emmanuelle, Josée, Sylvie.Funérailles le 14 décembre à 11h, en l'église Saint-Pierre-Apôtre, 1201 rue de la Visitation, Montréal. La famille y accueillera parents et amis dès 10h.