VILLENEUVE, Diane



À Laval, le 6 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Diane Villeneuve.Elle laisse dans le deuil sa soeur Madeleine, ses belles-soeurs Marielle et Mariette (ses frères Charles et Lucien décédés), son frère Jean (Sylvie) de nombreux neveux et nièces ainsi que beaucoup d'amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 décembre 2019 de 10h à 13h, au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le dimanche 15 décembre 2019 à 13h, en la chapelle du complexe.