BOISCLAIR, Lucille



Le 1er décembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée Madame Lucille Boisclair, fille de feu Émile Boisclair et feu Bernadette Nadeau.Outre ses parents, elle rejoint sa soeur Denise. Elle laisse dans le deuil son compagnon de vie depuis plus de 40 ans, Monsieur Gilles Hétu, sa soeur Micheline, son frère Pierre, ses neveux et nièces Richard, Marc, Annick et Émilie ainsi que sa filleule Annie-Claude (Méliane, Léa-Kim) et toutes leurs familles. Elle laisse également dans le deuil ses amis et ses anciens collègues et élèves.Nous vous accueillerons le lundi 16 décembre de 13h à 15h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, situé au 6700 rue Beaubien est à Montréal,pour une période de recueil. Un hommage suivra à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Ste-Justine (fondationstejustine.org).