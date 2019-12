5 choses à savoir sur Cayo Cruz, la nouvelle destination tout inclus de Cuba

Cet hiver, les voyageurs québécois pourront découvrir une nouvelle destination cubaine : Cayo Cruz, un petit îlot situé non loin des déjà populaires Cayo Coco et Cayo Guillermo.

Voici cinq choses à savoir sur cette destination ensoleillée.

1. Un cayo de Jardines del Rey

Tout comme Cayo Coco et Cayo Guillermo, Cayo Cruz est un îlot faisant partie de Jardines del Rey (« Jardins du roi »), un archipel situé au nord de l’île principale de Cuba. Jardines del Rey est un chapelet d’îlots coralliens reconnus pour ses plages magnifiques et ses eaux calmes. Un paradis pour les vacanciers amateurs de farniente.

2. On y accède par l’aéroport de Cayo Coco

Cayo Cruz ne dispose pas de son propre aéroport. Pour accéder à l’îlot, les autorités cubaines ont construit des digues et des ponts afin de relier Cayo Coco à Cayo Romano, puis Cayo Romano à Cayo Cruz. L’aéroport le plus proche est ainsi celui de Cayo Coco et le transfert prend environ une heure.

Tous les grands voyagistes présents au Québec, Transat et Sunwing en tête, proposent des vols directs vers Cayo Coco tout l’hiver. Par exemple, Transat propose des vols directs vers Cayo Coco au départ de Montréal (4 vols par semaine), Québec (2 vols par semaine), Toronto (4 vols par semaine), Ottawa (1 vol par semaine), Hamilton (1 vol par semaine) et Halifax (1 vol par semaine).

3. Pour le moment, deux tout inclus sont ouverts

Pour cette saison hivernale, les vacanciers ont le choix entre deux établissements hôteliers tout inclus : l’hôtel Marina and Spa Cayo Cruz et le Valentin Cayo Cruz.

Ouvert en août dernier, l’hôtel Marina and Spa Cayo Cruz (4 ½ étoiles) comprend 60 chambres et est situé à deux pas de la marina, où bateaux et catamarans se tiennent prêt à amener les touristes au large pour une excursion.

Le Valentin Cayo Cruz (4 ½ étoiles) est un complexe pour adultes seulement, qui comprend 546 chambres, 7 restaurants et 3 piscines.

Courtoisie

Le prochain établissement à ouvrir, courant 2020, sera le Iberostar Selection Esmeralda. D’ici 2022, il devrait y avoir un total de 10 hôtels à Cayo Cruz.

4. 25 kilomètres de plage

Étant un îlot corallien, Cayo Cruz ne compte pas beaucoup de relief. La grande attraction, ici, ce sont les 25 kilomètres de plages, bordées d’eaux calmes aux cinquante nuances de bleu.

Comme dans les autres cayes populaires de Jardines del Rey, les excursions en mer à bord de catamarans, pour entre autres faire de la plongée en apnée, sont très populaires. La marina, opérée par Gaviota, dispose de catamarans et de bateaux à moteur, pour les amateurs de pêche sportive.

L’eau, très calme, est propice aux sports nautiques, tels que le kayak et les petits catamarans, offerts gratuitement au Valentin Cayo Cruz.

Courtoisie

5. Un développement des cayes environnants

Le Ministère du Tourisme de Cuba amorce avec le développement de Cayo Cruz un plus large développement des cayes environnants, Cayo Megano Grande, Cayo Guajaba et Cayo Sabinal, qui devrait aboutir, en 2030, à la construction totale de 25 000 chambres dans cette région. On n’a donc pas finir de parler des Jardins du Roi!