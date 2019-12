ROY, Michel



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons que Michel Roy s'est éteint paisiblement, le 7 décembre 2019, en soirée, à Montréal. Il était âgé de 77 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Suzanne Charland, ses enfants Jean-Hugues (Manon St-Germain), Jean-Thierry et Geneviève (Éric Huot), ses petits-enfants Xavier (Kim Phung Lo), Maude, Rebecca, Élisabeth et Derek, sa soeur Hélène (feu Jacques Perreault), son frère Paul (Céline Lapierre), la mère de ses enfants, Louise Le Page, ainsi que de nombreux parents, amis et ex-patients.Optométriste dans le village de Sainte-Rose, à Laval, pendant près d'un demi-siècle, notre cher papa et grand-papa était aussi un artiste accompli qui a réalisé une multitude de toiles et de sculptures tout au long de sa vie. Elles décorent nos maisons et nous rappellent combien il a été un homme consciencieux (" Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait "), aimant et généreux. Le bonheur de ses proches était important à ses yeux.La famille vous accueillera le samedi 14 décembre de 14h à 17h et le dimanche 15 décembre dès 14h, au418 BOUL. LABELLEROSEMÈREUne cérémonie commémorative suivra à 18h, le dimanche.Toute la famille tient à remercier pour leur douceur et leur professionnalisme les infirmière(er)s, les préposé(e)s et les médecins de l'urgence, des soins intensifs, du département d'hépatologie et des soins palliatifs du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), notamment le Dr Julien Bissonnette.Votre sympathie peut également s'exprimer par un don à la Fondation du CHUM (fondationduchum.com).