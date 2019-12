D'ANJOU, Catherine



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Catherine D'Anjou, à l'âge de 41 ans.Elle aimait la vie, elle aimait l'humour, elle aimait les siens et ses amis.Elle laisse dans le deuil ses parents Carole Labelle (Jean-Raymond Barbeau) et Michel D'Anjou (Élise Rompré), son conjoint Yanic, sa grand-mère Yolande Dupuis, oncles et tantes: Richard Labelle (Louise Bouchard), Johanne D'Anjou (Guy Lamarre), Yves D'Anjou (Lynda Guillette) et Carole D'Anjou, ses cousins et cousines: Mélanie et Dominic Labelle, Jasmine et Félix Lamarre, Mathieu D'Anjou-Simard, ses petits-cousins Noah, Nathan, Alexandre Provost et Thomas Labelle, et une foule d'ami(e)s très cher(ère)s.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 15 décembre 2019 à compter de 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don peut être fait en sa mémoire à la Fondation québécoise du cancer.