GARIÉPY GAGNON, Claudette



À Saint-Roch-de-L'Achigan, le 7 décembre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Claudette Gagnon, épouse de feu M. Georges Gariépy.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ronald, France (Luc) et François (Josanie), sa petite-fille Catherine, ses frères et soeurs: Sylvain (Martine), Yolande (Michel), feu Normand (Réjeanne), feu Lucien (Rollande) et feu Huguette, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le samedi 14 décembre à partir de midi en l'église de Saint-Roch-de-L'Achignan. Suivront les funérailles à 14h et de là cimetière du même lieu.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadiennne du cancer, formulaires disponibles sur place. Direction funéraire: