d'ALCANTARA, Marc



À Sainte-Thérèse, le 5 décembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Marc d'Alcantara.Il laisse dans le deuil sa conjointe Claudette, ses enfants Philippe (Carol) et Patrice (France), les enfants de sa conjointe Catherine (Bruno), Isabelle, François (Kristie) et Philippe, ses petits-enfants Karine, Jennifer, Étienne, Antoine, Justine, Maxim, Brianne, Olivier, Luc, Émile, Élodie, Myla, Antonin, Nikolas et Félix, ses arrière-petits-enfants Koralie, Axel, Béatrice, Edrik et Victoria, sa soeur Mireille, sa belle-soeur Georgette ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Le samedi 14 décembre de 10 h à 17 h. Une liturgie lui sera rendue ce même jour à 17h à la chapelle.