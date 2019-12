GAUDREAU, Pauline née Miron



Paisiblement et dans l'affection des siens est décédée le vendredi 29 novembre à l'Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay à l'âge de 85 ans Madame Pauline Miron Gaudreau.Veuve de Roland Gaudreau, elle laisse dans le deuil ses enfants Louise, Daniel et Réjean, leurs conjoint(e)s Pierre, Josée, Dominique, son petit-fils Louis, sa petite-fille feu Marie-Joëlle, son compagnon de vie des dernières années, Monsieur Maurice Gamache, ainsi que les membres de sa famille et de nombreux parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:Les funérailles seront célébrées en l'église de Saint-Constant, rue Saint-Pierre, le vendredi 20 décembre à 14h30. La famille recevra vos condoléances sur les lieux à compter de 13h.Au lieu des fleurs, un don en sa mémoire à la Fondation Anna-Laberge ou à tout autre organisme ou fondation de votre choix serait apprécié.