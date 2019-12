BOURGEOIS, Claire (née Fortin)



De Napierville, le 20 novembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Claire Fortin, épouse de feu Denis Bourgeois, mère de feu Gino Bourgeois.Elle laisse dans le deuil sa fille Manon (Clifford Perrin), ses petits-enfants Annie (Martin Ramacière) et Cathy (Chris Santos), ses cinq arrière-petits-enfants, Katrina, Noah, Hannah, Jérémy et Maëva, ses frères, ses belles-soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.