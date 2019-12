GODIN, Martin



À Laval, le 6 décembre 2019, à l'âge de 78 ans est décédé M. Martin Godin, époux de Mme Louise Godin.Outre sa tendre épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Diane (Mario Gauthier) et Lise, ses petits-enfants: Francis Martin, Marie-Louise, Clara et Thomas Martin, parents et amis.Homme passionné par la vie, il en aura profité pleinement, en appréciant chaque moment. Au-delà de ses accomplissements professionnels, sa famille était de loin, sa réussite dont il était le plus fier.La famille tient à remercier les infirmières et les médecins de l'Hôpital Cité de la Santé qui y ont cru, tout comme lui.La famille recevra les condoléances au:LAVAL, (450) 473-5934le dimanche 15 décembre de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Une liturgie aura lieu ce même jour à 16h30.