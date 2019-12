GAUDETTE, Jean-Paul



À l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 8 décembre 2019, est décédé à l'âge de 94 ans, M. Jean-Paul Gaudette époux de Marielle Jacques.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Normand (Lise), ses petits-enfants Nicolas (Catherine) et Jean-Philippe (Anik), son arrière-petit-fils Emile, ainsi que son frère Gabriel, ses beaux-frères et belles-soeurs, et d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église Ste-Théodosie de Calixa-Lavallée (732 chemin de la Beauce), le samedi 14 décembre à compter de 9h30. Les funérailles seront célébrées à 11 heures. L'inhumation des cendres au cimetière de la paroisse à une date ultérieure.S. JACQUES & FILS INC.450-583-3511En sa mémoire, des dons à la Fondation québecoise du cancer seraient appréciés.