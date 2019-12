McGuire, Patrick

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Patrick McGuire, époux depuis 50 ans de Mme Jackie McGuire (Jacqueline Côté), survenu à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé, le 3 décembre 2019, à l'âge de 93 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Danny (Jessica), Derek (Hélène) et Kathleen (Philippe), ses petits-enfants Brigitte, Liam, Eva, Maximus et Samson, ses beaux-frères et belles-soeurs, également Sandra et Shawn ainsi que plusieurs parents et amis.Pat est né le 8 août 1926 à Montréal. Il a grandi à Verdun et ensuite il a emménagé à Laval. En 1960, Pat a été accrédité par l'Institut d'Hypnose du Canada. Il était reconnu dans l'Est canadien où il a fait de multiples spectacles pendant plusieurs décennies et a aidé les gens avec leur dépendance au tabac, la perte de poids et d'autres troubles anxieux.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 décembre 2019, de 17h à 19h à la:2000, RUE CUNARD À LAVAL, H7S 2G5S'ensuivront les funérailles qui seront célébrées à 19hen la chapelle de la résidence funéraire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à la Fondation de la Cité de la Santé.https://www.coeuretavc.ca/ impliquez-vous/faites-un-donhttps://fondationcitedelasante.com/fr/faire-un-donLa famille tient à remercier l'équipe du 3 Ouest Nord pour leur support et les bons soins.