THIBERT BOUCHER, Denise



Le 1er décembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Denise Boucher. Elle repose désormais auprès de son époux M. Lucien Thibert et de sa fille Diane.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (Serge) et Raymond (Cynthia), ses petites-filles Bianca-Lee et Maèva, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 16 décembre dès 12h30 à l'église des Saints-Anges située au 1400 boul. Saint-Joseph, Lachine, les funérailles suivront à 13h30. Mme Boucher Thibert fut confiée au:147, BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE (450) 473-5934Un sincère remerciement au personnel du 2e étage de l'Hôpital de Saint-Eustache pour les bons soins prodigués et leur soutien.