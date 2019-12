TAILLEFER DESJARDINS

Sabine



Le 9 décembre 2019, toujours alerte à cinq jours de ses, est décédée Mme Sabine Taillefer, épouse de feu Dr René Desjardins. Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (feu Stephen Rex Wright), son petit-fils Thierry (Haley McKitterick) ainsi que de nombreux parents et amis. Sylvie et Thierry vous accueilleront au Complexe funéraire Urgel Bourgie du 1255 avenue Beaumont à ville Mont-Royal,le vendredi 13 décembre de 18 h à 21 h et le samedi 14 décembre de 11 h à 13 h. Une réunion de prières aura lieu sur place le samedi 14 décembre 2019 à 13 h.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Georges pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du Groupe Roy Santé serait d'ailleurs apprécié.