TREMBLAY MARIS, Claudette



Le 8 décembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Claudette Tremblay Maris, épouse de M. Dimitris Maris.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Nicolas (Sophia), Asimoula Isabelle (Frédéric) et Alexandre (Michelle), ses sept petits-enfants, sa soeur Monique, plusieurs neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 décembre 2019 de 17h à 21h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le samedi 14 décembre 2019 à 11h en l'église Notre-Dame de Bonsecours (1784 ch. des Prairies, Brossard).Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.