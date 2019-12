TRÉPANIER, Pierre



À Saint-Eustache, le 3 décembre 2019, à l'âge de 92 ans est décédé Pierre Trépanier, époux de feu Marthe Guénette.Il laisse dans le deuil ses filles Sylvie (Clément Arès), Luce (Yvan Michel), Isabel (Jasmin Duranleau), Annie (Claude Massicotte), ses 9 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. Il laisse aussi dans le deuil ses soeurs Hélène (Denis Desormeaux) et Yolande (Luc Dubois) ainsi que ses belles-soeurs, beaux-frères, nièces, neveux et ses amis.La famille vous recevra le dimanche 15 décembre 2019 de 10h à 14h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE, (450) 473-5934Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Saint-Eustache. Formulaire disponible sur place.