Au Théâtre Saint-Denis: Dennis DeYoung revisitera l'album «The Grand Illusion»

À l'instar de Roger Hodgson, le chanteur Dennis DeYoung viendra souligner les 40 ans d'un album important à Montréal l'an prochain.

Alors que le meneur du groupe Supertramp revisitera l'effort «Breakfast in America» les 1er et 2 décembre à la Place des Arts, le meneur de la formation Styx interprétera toutes les pièces du disque «The Grand Illusion» le 2 mai au Théâtre St-Denis.

Lors de cette soirée, l'artiste qui aura alors 73 ans en profitera également pour livrer les plus grands succès de son groupe, qu'on pense à «Mr. Roboto» ou encore «Suite Madame Blue».

Il sera possible de se procurer des places pour assister à ce concert ce vendredi à 10 h au theatrestdenis.com. Il faudra débourser entre 60 $ et 100 $ pour un billet. L'achat comprend une copie physique du prochain album de l'Américain, «26 East», qui sera lancé le 10 avril 2020. Sur cet enregistrement, on retrouvera «The Good Old Days», une collaboration entre Dennis DeYoung et Julian Lennon.

À la fin du mois d'août dernier, le chanteur a présenté ce spectacle à l'Agora du Vieux-Port de Québec.

Dévoilé en 1977, l'effort «The Grand Illusion» comprend huit pièces, dont «Come Sail Away» et «Fooling Yourself».