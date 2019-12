Au tour des entraîneurs d’entrer dans le 21e siècle

On connaîtra un jour la raison du congédiement de Jim Montgomery. Il faut que ce soit sérieux. Les Stars de Dallas parlent de conduite non professionnelle. Mais peu importe de quoi il s’agit, le licenciement de Montgomery s’inscrit dans la lignée des événements qui secouent la confrérie des entraîneurs de la Ligue nationale de hockey depuis quelques semaines.

Les entraîneurs doivent être des modèles d’intégrité en tout. Ce qui était accepté ou toléré autrefois ne passe plus.

Le feu couvait depuis longtemps. On entendait des histoires selon lesquelles certains entraîneurs faisaient des power trip. Mais la plupart de leurs victimes se taisaient ou parlaient après leur carrière.

Alors que j’étais jeune journaliste au Montréal-Matin, dans les années 1970, Gerry McNeil, qui fut gardien du Canadien entre Bill Durnan et Jacques Plante dans les années 1950, m’avait raconté que Dick Irvin lui jouait dans la tête continuellement.

Pour Gilles Tremblay, il n’y avait pas meilleur entraîneur que Toe Blake, car il comprenait la mentalité des joueurs pour avoir joué lui-même longtemps dans la LNH. Mais Blake était rendu à bout à ses dernières années derrière le banc du Tricolore, m’a dit Serge Savard lors de la soirée des capitaines, la semaine dernière au Centre Bell.

« Les joueurs commençaient à le critiquer à ses dernières années », de dire Savard, qui a pris part à trois ou quatre camps d’entraînement dirigés par Blake avant de jouer sous sa direction pendant une saison.

Les bourreaux des rangs juniors

Précédemment, avec le Canadien junior, Savard a eu Yves Nadon comme entraîneur. Comme plusieurs entraîneurs juniors de l’époque, Nadon pouvait, d’un coup sec, semer la peur dans le vestiaire.

« Alors que j’avais 17 ans, j’avais été battu de vitesse trois fois par Ron Ellis, qui était l’un des nombreux joueurs de 20 ans que l’on retrouvait chez les Marlboros de Toronto cette année-là », révèle Savard.

« À notre retour dans la chambre, Nadon avait lancé un contenant d’huile dans ma direction. Il ne m’avait pas atteint, mais il m’avait dit de me réveiller. C’était un bon gars, mais il n’était pas reposant comme entraîneur. »

Aucun pouvoir

Comme Scotty Bowman à la grande époque du Canadien.

« Penses-tu que nous n’avons pas traversé des crises dans ce temps-là ? » me demande Savard.

« Mais on gagnait les coupes Stanley l’une après l’autre. De plus, il n’y avait pas de marché des joueurs autonomes. On n’avait aucun contrôle sur notre destinée. »

Guy Carbonneau, qui était avec nous, a ajouté son grain de sel.

« On était liés à la même équipe jusqu’à 31 ans », a-t-il rappelé en faisant référence à l’époque où il jouait.

« Parce qu’on voulait jouer, on ne disait rien. J’ai évolué avec des joueurs qui m’étaient supérieurs dans les rangs midget, junior ainsi que dans la Ligue américaine.

« Or, certains d’entre eux n’ont pas atteint la Ligue nationale. Était-ce parce qu’ils manquaient de cœur à l’ouvrage ou à cause de leurs coachs ? Il faut faire attention. Les joueurs qui étaient à cheval sur la ligne entre les ligues mineures et la Ligue nationale vont-ils commencer à blâmer l’entraîneur de ne pas avoir réalisé leur rêve ? »

Des joueurs m’ont déjà dit qu’un entraîneur pouvait nuire à la carrière d’un joueur. Je trouvais que c’était gros comme affirmation. Mais je suis enclin à le croire aujourd’hui.

Sport en évolution

La LNH a évolué depuis une quinzaine d’années. Parfois par souci d’améliorer et de moderniser son produit et par force majeure dans d’autres cas.

L’abolition de la ligne rouge et une application plus rigide des règlements contre l’accrochage et l’obstruction ont mené à la disparition des bagarres et des joueurs qui avaient toutes les

misères du monde à suivre le rythme.

Ces changements n’ont pas fait l’affaire des adeptes du hockey du siècle dernier, mais ils étaient nécessaires.

Le hockey n’aurait jamais dû être pratiqué comme un sport de combat pour commencer. C’est déjà un sport exigeant physiquement.

Mais la culture voulait que ce soit un sport pour les durs.

« Dans le temps, personne ne pensait qu’un comportement excessif d’un entraîneur pouvait affecter un joueur », souligne Carbonneau.

Comme on pensait qu’un coup de poing ne tuait personne.

Les jeunes sont rendus ailleurs

Les entraîneurs, du moins ceux qui ont tendance à jouer les durs, devront changer leur approche. C’est à leur tour d’entrer dans le 21e siècle.

Les joueurs d’aujourd’hui n’acceptent pas de se faire crier par la tête et encore moins de se faire taper dessus. Ils sont élevés différemment.

L’an dernier, Francis Bouillon, qui occupe le poste de directeur du développement des joueurs chez le Canadien, m’avait tracé un portrait de la situation.

« Quand un coach me tombait dessus lorsque j’étais joueur, je me disais que j’avais dû faire quelque chose de pas correct », avait-il dit.

« Un entraîneur ne peut pas agir de cette façon aujourd’hui. Quand un joueur se fait reprocher une faute, il demande qu’on la lui explique et qu’on la lui montre sur vidéo. »

Steve Bégin, un autre qui a été élevé à la dure dans les rangs juniors, s’était fait dire à ses premières armes comme entraîneur adjoint avec les Foreurs de Val-d’Or qu’il ne pourrait diriger les joueurs comme il l’avait été lui-même. On lui avait dit de mettre des gants blancs.

Il y a une ligne à ne pas franchir.