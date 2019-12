PINETTE, Germaine (née Roy)



À Montréal, le 7 décembre 2019, à l'âge de, est décédée Mme Germaine Pinette, épouse de feu M. Noël Pinette.Prédécédée par son époux et ses enfants, feu Diane, feu Richard et feu Marcel, elle laisse dans le deuil ses deux filles Réjeanne (Claude Patry), Lina (Jocelyn Beauchemin), ses deux fils André (Pierrette Guitard) et Denis ainsi que ses petits-enfants, Kim (Jonathan), François, Pierre-Luc, Marie-Eve (Maxim) et ses arrière-petits-enfants, Raphaëlle, Nathan et Lily Rose.La famille se recueillera dans l'intimité.