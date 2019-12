Canadien de Montréal : «ils jouent du hockey plate», dit Mario Lemieux

Sans nécessairement dénigrer le Canadien, le grand Mario Lemieux estime que le club montréalais n’offre pas du jeu spectaculaire.

Celui qui faisait la pluie et le beau temps avec les Jaromir Jagr, Ron Francis et Paul Coffey avec les Penguins de Pittsburgh était un de ceux qui pouvaient écraser son adversaire seulement avec son talent.

C’est sans doute pour cette raison que «le Magnifique» appelle un chat un chat lorsqu’il observe les Canadiens de Montréal, une équipe qui grappille des points grâce à un effort collectif.

«Ils jouent du hockey plate. Ils ont toujours joué comme ça», a dit Lemieux au journaliste de «The Athletic» Rob Rossi, mardi soir, lors de la deuxième période du match entre le CH et les Penguins.

Lemieux, précise Rossi, n’était pas pour autant amer, lui qui «avait presque l'air impressionné». Dans le milieu, le hockey plate est synonyme de discipline, de sacrifice au bénéfice du groupe. Il est en soi valorisé.

Le «hockey plate» a d’ailleurs souri au Canadien, qui a quitté le PPG Paints Arena de Pittsburgh avec une victoire de 4-1 contre les Penguins, mardi soir. Il s’agissait d’un troisième gain en quatre matchs pour les hommes de Claude Julien, qui avaient besoin de resserrer le jeu, sachant qu’ils avaient accordé quantité de buts lors de leur récente séquence de huit défaites consécutives.

«Quand tu vois que le match s’en va dans cette direction, tu dois simplifier les choses, a indiqué le défenseur des Penguins Kristopher Letang après la défaite des siens. Peut-être que ce sera un match plate, mais tu ne dois pas déroger du plan. Peut-être qu’on a essayé de trop en faire et on s’est fait piéger.»

Durant sa récente glissade, le CH a encaissé quatre buts ou plus à six reprises (4,25 par match). Or, lors de ses quatre dernières sorties, il a accordé un total de sept buts seulement (1,75 par rencontre).

Bref, tout porte à croire que le Tricolore continuera de jouer du hockey plate si c’est ce qui peut l’amener en séries.

À VOIR ÉGALEMENT...