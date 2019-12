RIENDEAU, Normand



De Rosemère, le 7 décembre 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Normand Riendeau.Il laisse dans le deuil sa mère Jacqueline (feu Marcel), ses frères Pierre (Suzanne) et feu Gilles (Lise), sa soeur Francine (feu Guy), ses neveux et nièces François (Claudia), Sébastien, Edith (Jonathan) et Louis-Philippe (Julie), cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :418, BOUL. LABELLEROSEMÈREle samedi 14 décembre de 14h à 17h. Une réunion de prières aura lieu ce jour même à la chapelle du même endroit à 16h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Québécoise du cancer.