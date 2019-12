Duclair saisit sa chance

Les Rangers, les Coyotes, les Blackhawks, les Blue Jackets et les Sénateurs. À 24 ans seulement, Anthony Duclair en est à sa cinquième équipe dans la LNH.

Quand un jeune joueur change aussi souvent d’adresse, c’est rarement bon signe. Dans son cas, Duclair avait intérêt à replacer sa carrière sur les rails avec les Sénateurs.

Acquis des Blue Jackets le 23 février dernier, le Québécois a redoré son blason depuis son arrivée à Ottawa. Après une fin de saison de 14 points (8 buts, 6 passes) en 21 matchs avec les Sénateurs, il a paraphé un contrat d’un an et 1,65 million $.

En ce début de saison, Pierre Dorion et les Sénateurs ne regrettent absolument pas leur investissement. L’attaquant a déjà marqué 15 buts et obtenu 22 points en 32 rencontres.

« C’est une grosse opportunité que les Sénateurs me donnent, a dit Duclair. J’ai le meilleur temps de jeu de ma carrière (16 min 35 s). J’ai confiance en moi depuis le début de ma carrière, même si des gens n’avaient pas confiance en moi. Je me sens bien depuis mes débuts à Ottawa et j’aime travailler avec D.J. Smith. »

Les mots de Tortorella

À ses derniers jours à Columbus, Duclair s’était fait crucifier par John Tortorella. De passage au Centre Bell, le bouillant entraîneur en chef avait dit qu’il se demandait si son attaquant savait comment jouer au hockey. Quelques mois plus tard, Duclair prouve qu’il est un bon attaquant. Il s’est même servi de cette déclaration comme source de motivation.

« Comme joueur, tu ne veux pas entendre des mots comme ceux-là de ton coach. Je lui ai parlé après, il y a des choses qu’il a dites dans les médias, mais il m’avait aussi donné son opinion. J’ai bien aimé John comme personne, comme coach. J’ai tellement de respect pour lui. Après avoir été échangé, on s’est envoyé des textos un peu pour savoir comment les choses vont. »