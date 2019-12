Je sors, je reste

Coup de cœur :

Balado

WAGNER #61 - Manal Drissi

L’humoriste Guillaume Wagner recevait dans le cadre de son balado l’auteure, chroniqueuse et humoriste Manal Drissi. Plusieurs questions de fond sont abordées à travers cette entrevue de près d’une heure et demie, dont les enjeux reliés à la liberté d’expression, le bouleversement qu’a représenté l’arrivée des réseaux sociaux et le cyberharcèlement. Une conversation posée et accessible qui réfléchit à certains grands enjeux de notre époque avec mesure et intelligence.

En ligne depuis le 19 novembre

Je sors :

Concert

Sur les traces de l’hiver

Dans le cadre de la série de concerts Mélodînes, le pianiste Guillaume Martineau et la chanteuse autrichienne Janna Kate présenteront sur la pause du dîner un concert pour Noël et les mois d’hiver. Au programme : du répertoire provenant de chansons traditionnelles d’Autriche, d’Allemagne, de France et d’Angleterre, le tout arrangé de façon jazz.

Aujourd’hui à 12h10 à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine

Danse

Les danses de la mi-chemin

Les danseurs terminant la deuxième année de leur formation à l’École de danse contemporaine de Montréal présenteront ce soir le spectacle «Les danses de la mi-chemin», regroupant deux œuvres distinctes, à savoir «No Trace» du duo Kanpai et « No more urgently than before» de Darryl Tracy.

Ce soir à 19h à Tangente Danse/ Édifice Wilder-Espace Danse, 1435 Rue de Bleury

Concert

Quand décembre revient

La pianiste Julie Lamontagne proposera ce soir un spectacle regroupant certains classiques du répertoire de Noël qu’elle aura arrangé pour leur donner des sonorités plus jazz. Elle sera accompagnée pour l’occasion de Dave Watts à la contrebasse, de Richard Irwin à la batterie et de Jocelyn Couture à la trompette.

Ce soir à 18h à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, 1339 rue Sherbrooke Ouest

Concert

Résonances

Dans le cadre des Concerts apéro, organisés par les Jeunesses Musicales Canada, le duo STICK&BOW, composé de Krystina Marcoux au marimba et Juan Sebastian Delgado au violoncelle, présentera un programme bien coloré, allant de de Bach à Radiohead, en passant par le tango.

Ce soir à 19h à la salle Joseph-Rouleau, 305 avenue du Mont-Royal Est

Cinéma

The Lighthouse

Mettant en vedette les acteurs Willem Dafoe et Robert Pattinson et réalisé par Robert Eggers, le film «The Lighthouse», entièrement tourné en 35mm noir et blanc, dépeint la longue descente aux enfers de deux gardiens de phare, travaillant sur une île isolée de la Nouvelle-Angleterre à la fin du 19ème siècle.

Ce soir à 18h30 au Cinéma Moderne, 5150 boulevard Saint-Laurent

Je reste :

EP

Les sessions Piccolo – Monsieur Mono

L’artiste Monsieur Mono propose avec «Les sessions Piccolo» un nouvel EP regroupant certaines chansons provenant de ses précédents albums qu’il aura revisité pour l’occasion. La musique qui en ressort est tout en légèreté, en simplicité et en introspection.

Disponible depuis le 29 novembre

Livre

Couleur : Une histoire visuelle

De l’auteure Alexandra Loske, le livre «Couleur : Une histoire visuelle» tente de raconter l’histoire des théories associées à la couleur, à son impact changeant à travers le temps sur la science, la poésie et l’art.

En librairie depuis le 18 novembre

Web

Retraites – Qui va lâcher ?

L’équipe de «C dans l’air» tente de réfléchir aux causes expliquant les manifestations se déroulant actuellement en France entourant la réforme des retraite et aux voies de sortie possibles.

En ligne depuis le 10 décembre