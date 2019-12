Jean Lapointe «choqué» par les humoristes d’aujourd’hui

De passage à l’émission de Sophie Durocher à QUB Radio, l’humoriste et ex-sénateur de 84 ans Jean Lapointe ne s’est pas gêné pour critiquer la génération actuelle d’humoristes.

Disons que le dernier gala Les Olivier n’a pas plu du tout à l’auteur-compositeur-interprète.

« Je n’ai pas regardé le gala au complet. Je ne pouvais pas. Écoutez, ce gala-là, c’était un mauvais gala. Ce n’était pas un beau gala. [...] Il y avait beaucoup de mauvaises choses et de mauvais artistes qui n’avaient pas affaire là. »

Le dossier culturel de l’heure au Québec est sans aucun doute le combat légal de Mike Ward au nom de la liberté d’expression. Il en a d’ailleurs ajouté une couche lors de son discours au gala.

Sans condamner les actions de Mike Ward, Jean Lapointe croit qu’il aurait pu livrer son message d’une façon moins grossière :

« Quand on voit Mike Ward, on se rend compte que les jeunes d’aujourd’hui n’ont plus aucun respect pour le travail (d’humoriste). Je regarde Mike Ward : il dit merci, et il y a deux sacres (dans son discours) en moins d’une minute, dans des remerciements, des moments généralement très solennels. Moi, ça me choque. »

Sur une note plus positive, la maison Jean Lapointe fêtera bientôt ses 38 ans, et c’est un des projets dont celui-ci est très fier.

« Je n’oublierai jamais une certaine Françoise de Québec qui voulait lâcher la maison, un bon soir, à 4 h 30 du matin. Je suis allé la rejoindre là-bas, on a bu du café toute la nuit, et à 7 h 30, elle a finalement décidé de rester. Je l’ai revu quelques années plus tard, à Québec, pendant un spectacle en plein air. Elle était tellement transformée et rayonnante ! Elle est venue me voir avec son mari et ses petits-enfants. C’est le plus beau cadeau que je peux recevoir », se rappelle l’artiste québécois.

