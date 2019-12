L’autre mal des transports

Anne Fleischman - 37e AVENUE

À peine devant son ordi et déjà sur les dents ? Le stress occasionné par nos déplacements quotidiens nous empoisonne bel et bien la vie.

Parfois, le stress nous gagne avant même de nous mettre au boulot. Métros bondés et routes embouteillées y sont pour beaucoup. Plus du tiers des travailleurs affirme que les déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail sont stressants, selon un sondage réalisé par le cabinet de recrutement Robert Half auprès de 500 employés de bureau canadiens.

Des trajets stressants... et de plus en plus longs : les répondants passent en moyenne plus 53 minutes de navettage, deux fois par jour, et plus du quart dit que ce trajet dépasse une heure. C’est, en moyenne, 28 % de plus qu’il y a deux ans. Et c’est beaucoup trop. Une étude réalisée par des chercheurs de l’Université de Montréal en 2015 indique en effet qu’au-delà de 35 minutes de trajet entre la maison et le travail, le risque d’épuisement professionnel augmente significativement, le seuil acceptable étant évalué à 20 minutes.

Carole Hardy, coach professionnelle sur la rive sud de Montréal, n’est pas surprise. « Les transports quotidiens deviennent un stress quand on a le sentiment de manquer totalement de contrôle, surtout en hiver. On interprète inconsciemment cette absence de contrôle comme une menace à notre survie ou, dans nos sociétés modernes, à notre ego », explique-t-elle.

Les affres de ce que l’on nomme le « navettage » quotidien peuvent paraître secondaires quand on les compare à des problématiques professionnelles plus aiguës. Pourtant, selon Carole Hardy, ce stress peut devenir chronique quand il s’ajoute aux multiples irritants qui ponctuent nos journées. Et pour certains, c’est la goutte de trop.

Heureusement, de plus en plus d’entreprises canadiennes réagissent : 30 % proposent du télétravail et 37 %, des horaires flexibles pour éviter les heures de pointe, révèle un second sondage réalisé encore une fois par le cabinet Robert Half auprès de plus de 600 gestionnaires d’entreprises de plus de 20 employés.

Respirer par le nez

Quand la routine quotidienne de déplacement ne peut être évitée et commence à faire souffrir, la première étape est de reconnaître son stress... et de lâcher prise. « On n’a pas le choix, mais ce n’est pas une chose aisée », admet Carole Hardy.

Des trucs peuvent cependant aider à retrouver son calme, comme travailler sa respiration abdominale en s’obligeant à inspirer et à expirer lentement. « Si on est dans sa voiture, chanter permet de relâcher le diaphragme et de réguler son souffle, ce qui procure le même effet apaisant. Dans les transports en commun, rien n’empêche de méditer en fixant son attention sur un point », conseille la coach. Si on n’est pas du genre méditatif, les balados humoristiques sont également gagnants, tant l’humour est un puissant antistress.

De plus, se ménager une pause entre son trajet et le début de sa journée de travail est un moyen de ne pas laisser le stress du transport nous envahir. « Cette coupure est aussi salutaire au moment de revenir chez soi. Impliquer les enfants dans le retour au calme avant de rentrer à la maison est une bonne idée », conclut Carole Hardy.

En observant la mine fermée de nos compagnons d’infortune coincés dans le trafic ou dans le bus, on se souviendra que le navettage peut aussi être un bon moment pour décompresser dans sa bulle avant d’affronter sa journée. Transformer une routine assommante en un moment de qualité : pas facile, mais rien n’empêche d’essayer !