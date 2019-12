Le bonheur de Chiarot

Ben Chiarot a joué plus de 25 minutes dans six des sept derniers matchs. Malgré cette surutilisation, qui coïncide avec la blessure à Victor Mete, le défenseur a encore de l’essence dans le réservoir. C’est lui qui a marqué le but décisif en prolongation.

« C’est toujours agréable de marquer. Nous voulions prendre notre revanche contre les Sénateurs, ils nous avaient battus en prolongation au match précédent à Montréal. J’aime tellement ça jouer au Centre Bell. Il y a toujours de l’ambiance et c’est assez unique de marquer en prolongation. » – Ben Chiarot

Cayden Primeau n’a que 20 ans. Il jouait son deuxième match seulement dans la LNH. Mais c’était assez pour entendre des chants de « Primeau ! Primeau ! Primeau ! » dans les gradins.

« C’est un peu surréel. J’étais heureux d’entendre mon nom. Ça fait chaud au cœur. Il n’y a pas vraiment de mots pour décrire mes sentiments en ce moment. » – Cayden Primeau

À l’image de ses coéquipiers, Ben Chiarot se réjouissait pour Cayden Primeau, qui a obtenu sa première victoire dans la LNH.

« Il a joué un bon match, il était plus à l’aise qu’à son premier départ, surtout lors des premières minutes. Il est un gros gardien, il se déplace bien. Il a clairement un bel avenir dans la LNH. » – Ben Chiarot